У Британії вибрали найсексуальнішу фермершу (фото)

Британський журнал Farmer`s Weekly підвів підсумки конкурсу краси серед фермерів, пише The Daily Telegraph. Читачі видання вибрали найсексуальнішою фермершою Великої Британії 25-річну Анну Сімпсон.

Переможниця конкурсу працює на фермі Windy Hills в графстві Йоркшир. Вона займається тренуванням пастуших собак і контролює розведення худоби. Найсексуальнішим фермером країни визнаний 25-річний Піт Мортімор з Девона. Кожен з переможців одержав грошовий приз у розмірі 250 фунтів стерлінгів (близько 390 доларів США).

Анна Сімпсон розповіла читачам, що в майбутньому планує стати керівникам фермою. Мортімор також не збирається покидати сільське господарство: він розраховує розширити володіння своїх батьків. Відповідаючи на питання журналістів, переможець конкурсу сказав, що його улюблена книга - "Ангели і демони" Дена Брауна, а найпривабливіша фермерша країни зізналася, що "дуже втомлюється, щоб читати книги".

Видавці журналу пояснили, що основна мета конкурсу - зруйнувати традиційні уявлення британців про фермерів як про непривабливих і неохайних літніх людей. На думку представників Farmer`s Weekly, стереотипи відштовхують британську молодь від кар`єри в областях, пов`язаних із сільським господарством.

Лента.ру