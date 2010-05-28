Американець перетнув Ла-Манш на повітряних кульках

Американець Джонатан ТРАППЕ став першою у світі людиною, що подолала Ла-Манш на зв`язці різнокольорових повітряних кульок, передає телеканал Sky News.

Польоти на офісному кріслі, прив`язаному до зв`язки кульок, принесли 36-річному Д.ТРАППЕ всесвітню популярність кілька років тому. Проте цього разу повітроплавець вирішив скористатися більш традиційною гондолою у вигляді плетеної корзини, передає РІА «Новости».

Д.ТРАППЕ почав свій політ з графства Кент на південному сході Великої Британії.

"Моє повітряне судно найменш маневрене з усіх існуючих, тому мені всі повинні поступатися дорогою", - пожартував він перед тим, як злетіти у повітря.

Після декількох годин польоту на висоті 3,5 тисячі метрів Д.ТРАППЕ приземлився на полях континентальної Франції. Для м`якої посадки він просто відчепив від різнокольорового грона декілька кульок.

Проливши Ла-Манш, максимальна ширина якого становить 250 кілометрів, а мінімальна - 32 кілометри, відвіку виступав у ролі своєрідного "полігону" для випробування експериментальних засобів пересування.

Француз Луї Блеріо в 1909 році першим перелетів через Ла-Манш на аероплані. Восени 2008 року колишній військовий льотчик з Швейцарії Верб РОССІ перетнув протоку на саморобному літальному апараті з реактивним двигуном.