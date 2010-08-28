Чемпіонат зі стрибків з пірсу в сімейних трусах пройде в Ялті

Чемпіонат зі стрибків з пірсу в сімейних трусах «сімейки», головна ідея якого звести ялтинські звичаї в ранг курортної пам`ятки, пройде 18 вересня в Криму, в Ялті.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні ініціативної групи - представників ялтинських засобів масової інформації.

«Традиція змагань у стрибках з різних споруд або природних скель у морі існує з часів заснування Ялти. Нерідко такі розваги ялтинців приносять незручності, навіть стрес плаваючим неподалік курортникам. Будь-яку інформацію можна переформатувати на позитив. Ми вирішили переформатувати традицію ялтинців стрибати у воду з великою кількістю бризок. Перетворити її на одну зі складових кримського СПА-курорту, здорового й безпечного відпочинку на воді», - сказала автор ідеї, член журі Наталія ДОБРИНСЬКА.

Якщо основним критерієм спортивних змагань зі стрибків у воду є відсутність бризок і плавне входження у воду, то в пляжному варіанті, навпаки, що більше бризок - то вдалішим вважається стрибок, говорять організатори.

Окрім бризок, оцінюватимуться відповідність стилістиці виконання стрибка, групування в польоті, входження у воду і наявність спортивної форми - сімейних трусів. Учасниці чемпіонату можуть додатково використовувати футболку.

«У ялтинському розумінні сімейні труси - знак належності до соціуму, це ностальгія за радянськими часами, коли «сімейки» були єдиним видом спідньої білизни. Це, нарешті, зручна натуральна форма вітчизняного виробництва для сімейного пляжного відпочинку», - сказав один з організаторів чемпіонату Ігор ДАНИЛОВ.

Учасником змагань може стати кожний бажаючий.

Приймаються заявки на командні змагання. Вже сформована збірна ялтинських журналістів.