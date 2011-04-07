Алуштинського восьминога Павлика примусять регулярно дивитися футбол

Вихованець Алуштинського акваріуму (Крим) восьминіг Павлик правильно передбачив результат футбольного матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між донецьким клубом «Шахтар» і каталонською «Барселоною».

Як повідомили УНІАН у курортно-інформаційному центрі АРК з посиланням на власника акваріума Віктора ЖИЛЕНКА, напередодні матчу Павлик зробив свій перший «прогноз» на користь іспанської «Барселони». В день гри восьминогу встановили телевізор.

«Ми встановили телевізор біля його акваріума, тепер нашому Павлику доведеться регулярно дивитися футбол», - додав він.

У результаті, «Шахтар» програв «Барселоні» з рахунком 1:5.

Матч-відповідь двох команд відбудеться 12 квітня в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Алуштинський акваріум завезли восьминога, якого назвали Павликом на честь легендарного футбольного провісника - восьминога Пауля.

Алуштинський акваріум був створений у 2003 році. В акваріумі налічується понад 200 видів риб, а також кілька видів крокодилів, крабів і черепах. В акваріумі мешкають акули котячі (бамбукові), нільські крокодили, аровани (риби-дракони), групери леопардові, азіатські змієголови, губани-чистильники (риба-лікар), крокодилові каймани, мармурові мурени, піранії, азіатські змієголови, черепахи тощо.