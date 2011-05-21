Мільйони людей сьогодні очікують кінця світу

Черговий кінець світу настане 21 травня близько 18:00 за західно-американським часом (близько опівночі за Києвом). Такий прогноз зробив 89-річний американський проповідник Гарольд Кемпінг з Каліфорнії.

Тисячі послідовників Кемпінга по всьому світу попереджають про наближення кінця світу попереждувальними щитами: "Господь прийде 21 травня 2011. Так стверджує Біблія!". З'явилися щити про майбутній апокаліпсис і в Україні, повідомляє ТСН.

Крім того, в останні дні до Судного дня звернутися до Бога і покаятися в своїх гріхах вирішили дуже багато людей. Священики зазначають наплив до храмів парафіян.

За прогнозами Кемпінга, незадовго до півночі на Землі з'являться потужні підземні поштовхи і 2% населення планети піднесуться на небеса, а інші прямо відправляться в пекло і залишаться мучитися на вмираючій планеті ще на кілька місяців, перш ніж у жовтні Земля повністю зруйнується.

Сам же Кемпінг у цей день планує в компанії своєї дружини виявитися ближче до радіо чи телевізора, щоб поспостерігати за апокаліпсисом в прямому ефірі. "Мені буде цікаво дізнатися, що відбувається на іншій стороні Землі, коли все почнеться", - зазначив він.

Щодня 89-річний Кемпінг, колишній інженер, звертається до своїх послідовників через Family Radio Network - релігійну радіомовну організацію, яка фінансується за допомогою благодійних пожертвувань слухачів. Зараз ця мережа є власником 66 радіостанцій тільки в США.

Кемпінг робить радіопрограми 48 мовами і має послідовників по всьому світу.

Він стверджує, що за 70 років вивчення Біблії він розробив систему, яка використовує математику для інтерпретації зашифрованих у ній пророцтв. За його словами, кінець світу прийде 21 травня, тому що це буде 722500 днів з 1 квітня 33 року н.е., коли, як він вважає, був розіп'ятий Христос.

Цифра 722500 важлива, тому що досягається шляхом двократного множення трьох священних чисел (5,10 і 17) одне на одного.

На думку Кемпінга, нещодавні події, такі як землетруси в Японії, Новій Зеландії і на Гаїті, є провісниками майбутнього Судного дня.

Варто зазначити, що Кемпінг уже не вперше пророкує апокаліпсис. 6 вересня 1994 сотні його слухачів зібралися в залі в Аламеда (Каліфорнія), марно очікуючи пришестя Христа.