Російські чиновники замовили «телепатичний» доступ в Інтернет

На російському сайті державних закупівель було розміщено замовлення на надання «телепатичних послуг» із забезпечення доступу до інтернету.

Ціна контракту складає 420 тисяч рублів, які будуть виплачені з бюджету муніципальної освіти, пише Лента.ру. Роботи мають бути виконані в третьому кварталі 2011 року згідно з технічним завданням і класифікуються як "інші послуги зв'язку".

Швидше за все, йдеться про друкарську помилку, відзначає видання. Мабуть ішлося про «телекомунікаційні послуги». З іншого боку - оригінальне замовлення розмістив відділ освіти адміністрації Шамільського району Дагестану. «Телепатичні послуги» знадобилися муніципальним чиновникам для того, щоб провести інтернет до 28 освітніх установ.

Проте на момент написання цієї замітки, відзначає Лента,ру зміст розміщеного на сайті держзакупівель замовлення не зазнав змін.