Претендент на пост прем`єр-міністра Бельгії не знає національного гімну

Колишній прем`єр-міністр Фландрії Ів Летерм, який претендує на пост прем`єр-міністра Бельгії, здивував журналістів незнанням слів бельгійського національного гімну і історії своєї країни.

Відповідаючи на запитання журналіста державного телеканалу RTBF (Ер-те-бе-еф) про те, що саме відзначають бельгійці 21 липня (національне свято - День присяги короля), кандидат у прем`єр-міністри Летерм відповів: "Проголошення Конституції". Коли здивований журналіст запитав, чи знає він слова національного гімну Бельгії - композиції Брабансонни, написаної нідерландською, французькою і німецькою мовами, колишній глава уряду Фландрії аніскільки не розгубився і відповів: "Трошки". А потім глибоко шокував журналіста, проспівавши перші слова куплета державного гімну Франції (Марсельєза).

Проте, як відзначають журналісти, це вже не перший випадок в Бельгії, коли політики не знають символіки свєї країни. Новий глава уряду Фландрії Руді Демотт також не зміг чітко відповісти на запитання про історію походження національного свята 21 липня. Сам же діючий прем`єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт не задовольнив цікавість журналістів про те, що ж означає ця дата в історії країни, відповівши стисло: "21 липня відзначають національне свято".

РІА Новости