У ГУАМ зібралися боротися з кібертероризмом

Країни - члени ГУАМ мають намір вивчити можливість участі організації у міжнародних проектах у сфері протидії кібертероризму і кіберзлочинності, зокрема при створенні постійно діючих контактних пунктів з використанням механізмів Віртуального центру ГУАМ.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, під час 7-го засідання Робочої підгрупи з боротьби з тероризмом, яке відбулося у Києві під головуванням азербайджанської сторони 13-14 жовтня, делегації країн ГУАМ ознайомилися з інформацією про участь представників правоохоронних і антитерористичних органів держав - членів ГУАМ у підготовчих заходах щодо забезпечення безпеки проведення в Азербайджанській Республіці конкурсу «Євробачення-2012» і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Під час засідання також були розглянуті питання реалізації проекту з криптографічного захисту інформації в рамках ГУАМ, процес підготовки до передачі та інсталяції обладнання.

Делегації домовилися про подальшу взаємодію з питань попередження і боротьби з тероризмом в рамках інших міжнародних організацій у контексті реалізації Планів співпраці, затверджених на Раді міністрів закордонних справ ГУАМ.

Чергове засідання Робочої підгрупи з боротьби з тероризмом планується провести у квітні 2012 року в Баку.