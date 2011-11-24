Києву до Євро-2012 обіцяють вулиці від кращих дизайнерів світу

Французькі інвестори, упорядковуючи вулиці Києва, використовують авторські проекти кращих дизайнерів світу.

Про це в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» заявив Йозеф ОНДЕРКА, представник найбільшого європейського інвестора у міське середовище - французької компанії JCDecaux.

За його словами, до Євро-2012 в Києві з`являться автоматичні туалети, стилізовані під навколишню архітектуру, в європейському стилі зупинки громадського транспорту і оригінальні лави. Реклами на вулицях стане набагато менше.

За його словами, одразу у кількох містах-мільйонниках на центральних вулицях триває робота з впорядкування: за гроші французів облаштовуються зупинки громадського транспорту, встановлюються громадські туалети, лаки, урни, ліхтарі освітлення, кіоски преси.

«Ми хочемо, щоб Київ та інші мегаполіси України поступово набували європейського вигляду, - говорить Й.ОНДЕРКА. - Адже всі елементи вуличних меблів розробляються у Франції компанією JCDecaux і є авторськими роботами кращих дизайнерів світу: Норманна ФОСТЕРА, Філіпа СТАРКА, Мартіна ЗЕКЕЛІ та інших зірок».

При цьому Й.ОНДЕРКА підкреслив, що «комплексні проекти облаштування міського середовища вимагають багатомільйонних інвестицій. І вкладати такі гроші будь-який розсудливий інвестор буде лише за наявності чітких гарантій з боку міських властей. На жаль, колишнє керівництво міста на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ таких гарантій дати не могло. Або не хотіло…» За словами представника інвесторів, «позитивні зрушення сталися лише після того, як столичний муніципалітет очолив Олександр ПОПОВ. Я з ним зустрічався особисто. Він справляє враження дуже ділового і порядного керівника. До речі, такої самої думки багато іноземних інвесторів, які працюють в Києві. Наші пропозиції зацікавили Олександра Павловича, і от вже готовий перший пробний проект - бульвар Лесі Українки, де силами групи провідних операторів зовнішньої реклами на бульварі було значно скорочено кількість конструкцій, змінено формати рекламних носіїв, а також встановлено сучасні зупинки громадського транспорту».

Подальший інтерес у французів викликає впорядкування вулиць центральної частини столиці: Володимирської, Дніпровського і Володимирського узвозів, Паркової алеї, бульвару Тараса Шевченка.

Реалізація цих планів до чемпіонату з футболу залежить від волі міського керівництва. «Тут багато що залежить від київських властей. Зі свого боку я можу сказати, що JCDecaux володіє потенціалом у короткий термін навести лад на багатьох історичних вулицях української столиці», - підкреслив Й.ОНДЕРКА.