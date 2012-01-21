До світового часу додадуть зайву секунду

Додаткову секунду з метою ліквідувати розбіжність між атомним часом і астрономічним через нерівномірність обертання Землі буде додано до світового координованого часу (UTC) 30 червня 2012 року, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Обсерваторію ВМС США.

Історично відлік часу базувався на вимірюванні середнього періоду обертання Землі навколо осі, і довжина секунди обчислювалася, виходячи з цього інтервалу. З винаходом атомного годинника з'явився прилад для вимірювання часу, який виявився точнішим за астрономічні методи, і визначення секунди було змінене і тепер відповідає атомним стандартам частоти.

У 1970 році міжнародною угодою було встановлено два стандарти часу - один з них, UT1, був заснований на обертанні Землі, а другий, UTC (світовий координований час), базувався на атомному часі.

Міжнародна служба обертання Землі стежить за тим, щоб два стандарти часу не розходилися між собою більше, ніж на 0,9 секунди, а у разі потреби заявляє про те, що потрібно вставити додаткову секунду.

З 1972 року до UTC було додано 24 додаткові секунди в різні інтервали - від шести місяців до семи років. Останнього разу секунда додавалася 31 грудня 2008 року.

Цього разу нову секунду буде додано о 23 годині 59 хвилин 59 секунд UTC 30 червня 2012 року. Це рішення було ухвалено Міжнародною службою обертання Землі, для якої Обсерваторія ВМС США служить центром прогнозів і швидкого реагування. Вимірювання фахівців обсерваторії показали, що обертання Землі зараз відстає від атомного часу приблизно на 1 мілісекунду на день.

Ці дані були одержані за допомогою інтерферометрії з наддовгою базою, методу заснованому на вимірюванні обертання Землі шляхом спостереження за положенням дуже видалених космічних об'єктів. Ці дані показали, що приблизно за 1 тисячу днів розбіжність між атомним часом і астрономічним досягає 1 секунди.