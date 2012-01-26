Найпопулярніша у світі іграшка з'явиться на Facebook

Angry Birds, що є найпопулярнішою грою у світі, випустить "соціальну" версію у вигляді додатку для Facebook 14 лютого 2012. Про це компанія-розробник ігор Rovio повідомила у відеоролику і зустрічі у Facebook.

Представники компанії повідомили, що версія гри у соцмережі буде включати деякі платні можливості - за 99 центів користувачам запропонують потужнішого птаха або "землетрус", що руйнує частину рівня. Ці самі поліпшення можна буде отримати у процесі проходження гри.

Як обіцяють розробники, гра у соцмережі буде розгортатися на весь екран і мати поліпшену анімацію. Причому "соціальна" версія гри надасть користувачам можливість змагатися з іншими кількістю набраних очок.

Зазначимо, гра Angry Birds взяла планку у 500 млн завантажень менше ніж за два роки з моменту свого випуску. Причому компанія планує вийти на IPO у Гонконгу у 2013 році.

ТСН