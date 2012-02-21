У Дніпропетровську до приїзду Януковича косять траву під снігом

Напередодні візиту президента Віктора Януковича до Дніпропетровська міські комунальні служби проводять нетипові для зими заходи з благоустрою. Про це повідомляє ТСН.

Очевидці розповідають, що на Набережній Заводській навпроти "Льодової арени" комунальники косами скошують торішню траву, яка визирає з-під снігу. Також, на тій самій Набережній Заводській, незважаючи на снігопад і ожеледь, комунальні служби латають дорогу. Для цього вони видувають з ям воду і засипають їх сумішшю щебеню та бітуму, яку утрамбовують мінікатком.

Під час візиту з нагоди святкування 80-річчя Дніпропетровської області Янукович має побувати на відкритті нової "Льодової арени", розташованої на Набережній Заводській.