Із чотирьох новонароджених дитинчат Тигрюлі вижила тільки дівчинка

Вижила лише єдина дівчинка, яку назвали Дюною.

"З тигренятами ми - я, моя дружина і група ветеринарів - проводили дні і ночі. Годували їх через кожні дві години спеціальною дорогою молочною сумішшю для дитинчат хижих кішок, дбали, як про рідних дітей, робили все можливе... Але, на жаль, в природі часто буває, що не всі новонароджені тигренята виживають", - розповів "Комсомольській правді в Україні" директор ялтинського зоопарку "Казка" Олег Зубков.

За його словами, зазвичай у тигрів народжується один, максимум троє малюків, а Тигрюля принесла одразу чотирьох. При цьому один хлопчик виявився альбіносом, а такі часто з'являються на світ з патологією.

"Ще в одного тигреняти пізніше виявили звуження проходів підшлункової залози, а це в 99% випадків загрожує загибеллю тварини. Наші ветеринари проводили йому особливу терапію, ставили крапельницю, вводили внутрішні ін'єкції, робили спеціальний масаж. Але малюк помер. Ще через кілька днів не стало й альбіносика", - сказав О.Зубков.

У двох інших малюків також почалися проблеми - через брак вітамінів почали викручувати кісточки, довелося накласти на лапки гіпс. Організм третього хлопчика не впорався.

Зараз вся увага співробітників звіринця зосереджена на дівчинці, яка вижила. Від Дюни ветеринари не відходять ні на хвилину. Стан маленької тигриці, на їхню думку, задовільний, і всі сподіваються, що вона виросте такою ж красунею, як її мама. А Тигрюля принесе ще не один приплід.

Як повідомляв УНІАН, бенгальську тигрицю Тигрюлю Ялтинському зоопарку майже три роки тому передала екс-прем'єр Юлія Тимошенко. 6 травня тигриця вперше народила чотирьох дитинчат.