У Данії відкрився конгрес Санта-Клаусів

Понад 110 Санта-Клаусів з Німеччини, Канади, Норвегії, США, Швеції, Японії і Данії зібралися на свій щорічний конгрес в околицях датської столиці.

Міжнародний форум урочисто відкрився сьогодні в 55-й раз у найстарішому в світі луна-парку "Баккен", приблизно за 15 кілометрів на північ від Копенгагена, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У програмі - урочиста хода вулицями Копенгагена, традиційне обмивання ніг у прохолодній балтійській воді і прийом у столичній мерії.

Напередодні Олімпіади дідусі із сивими бородами візьмуть участь у велопробігу і змаганні з п'ятиборства, а оскільки зараз час шкільних канікул, проведуть для дітей у парку "Баккен" різні конкурси та атракціони.

На порядку денному конгресу - визначення офіційної дати Різдва і Нового року, обчислення правильного діаметру димарів, через які Санта-Клауси проникають у будинки, щоб привітати жителів, а також розробка зручних правил паркування оленячих упряжок.

Очікується черговий раунд традиційної дискусії між представниками Гренландії і Фінляндії про те, де знаходиться історична батьківщина Санта-Клауса - на найбільшому в світі острові, що входить до складу датського королівства, чи у фінській Лапландії.

Конгреси Санта-Клаусів проводяться в Копенгагені з 1957 року, коли один з відомих артистів датського цирку - професор Трібіні висунув цю ідею, що принесла такі багаті плоди. Припускається, що датою зустрічей чарівників у зимовому одязі був обраний липень, оскільки ім'я датського Санта-Клауса - Юлеманд.

На закінчення чотириденного форуму, який організований парком "Баккен" і Датською асоціацією Санта, буде призначений почесний Санта-Клаус 2012 року.