У зоопарку на Чернігівщині не можуть заснути ведмеді, годовані картоплею

Як повідомила УНІАН директор зоопарку Зінаїда Максименко, зазвичай тварини залягають у сплячку наприкінці жовтня і прокидаються тільки у кінці березня наступного року.

"Нині 6 бурих ведмедів та 4 скунси, які живуть у Менському зоопарку, ще не сплять. Мабуть, так впливає на тварин тепла осінь і можна припустити, що й надалі триватиме тепла погода", - сказала З.Максименко.

Вона додала, що в кожному із зоопарків ведмеді та скунси в неоднаковий час можуть впадати у сплячку, на що впливають різні чинники, у тому числі і рівень шуму.

Водночас, вона припустила, що на "бадьорий" стан тварин можуть впливати і зміни в їхньому харчуванні, адже через затримки з фінансуванням через казначейство, що мають місце, у раціоні мешканців зоопарку переважає картопля.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні культури, туризму та охорони культурної спадщини Чернігівської облдержадміністрації, що є головним розпорядником коштів по Менському зоопарку, усі платежі стосовно зоопарку управлінням оформлено і відправлено. Проте упродовж останніх двох місяців через казначейство проплати здійснюються не регулярно. "Періодично є затримки, потім проплати здійснюються", - пояснили в управлінні.

Довідка УНІАН: Менський зоопарк – єдиний в Україні, що розташований у райцентрі, заснований наприкінці 70-х років минулого століття місцевим ентузіастом Геннадієм Полосьмаком. У 1983 році Менському зоопарку надано статус зоологічного парку загальнодержавного значення. На сьогодні на площі понад три гектари у зоопарку утримується майже 900 тварин (земноводні, плазуни, риби, птахи та ссавці). Представлено близько 100 видів тваринного світу, окремі з яких занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Щороку зоопарк відвідають до 50 тис. осіб.