У Трускавці дикий кабан забіг у центральний парк і покусав двох відпочивальниць

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, дикий звір поводився агресивно і встиг покусати двох жінок-відпочивальниць.

«До правоохоронців Трускавецького міськвідділу міліції надійшла інформація про те, що в центральному парку міста «Курортний парк міста Трускавця» бігає дикий кабан, який кидається на людей. Звір покусав за ноги двох жінок – 31-річну та 68-річну відпочивальниць, яких було госпіталізовано до лікарні. Слідчо-оперативна група, яка приїхала на місце події, відігнала дику звірину у безлюдне місце і, щоб не становити загрози життю і здоров‘ю людей, ліквідувала кабана пострілами зі зброї», - зазначила С.Добровольська.

Центральний курортний парк міста Трускавця розташований біля бювету мінеральних вод, куди щодня сходяться сотні людей, які відпочивають і проходять лікування в санаторіях та пансіонатах міста-курорта.