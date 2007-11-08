У Лондоні засвітили різдвяні вогні (фото)

На знаменитій торговій вулиці британської столиці Оксфорд-стріт в середу ввечері засвітилася різдвяна ілюмінація, передають РІА Новости.

Тисячі лондонців прийшли на Оксфорд-стріт, щоб першими побачити святкове освітлення. Цього року головною темою в оформленні вулиць став мультиплікаційний фільм "Зачарована" (Enchanted).

Різдвяні вогні засвітили учасники популярної ірландської групи Westlife, артисти мюзиклу "Мері Поппінс" і переможниця телешоу "X Factor".

На Оксфорд-стріт святково оформлені вітрини і фасади магазинів, прикрашені ліхтарні стовпи і дерева. Після того, як усі, хто зібрався хором відлічили останні п`ять секунд перед початком ілюмінації, всі дерева, з яких ще не обпало листя, засвітилися синіми вогниками.

Не дивлячись на те, що до Різдва залишилося ще більше півтора місяця, в Сполученому Королівстві підготовка до свята йде повним ходом. Так у минулий вікенд до Лондона прибув Санта-Клаус. Вже зараз дорослі приводять своїх дітей в знаменитий універмаг "Херродс", де зупинився Санта, щоб діти змогли поговорити з ним і замовити у нього подарунки.

Крім того, у Великій Британії як і раніше сильна традиція надсилати різдвяні листівки колегам, родичам і друзям в інших містах і країнах. Саме тому Королівська пошта щороку в листопаді випускає спеціальні марки з різдвяними мотивами.

Цього року в продаж надійшли шість знаків поштової оплати, на чотирьох з них зображені різдвяні ангели, виконані італійським художником Марко Вентура в стилі епохи Відродження. На двох інших марках зображена Мадонна з немовлям.