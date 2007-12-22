Міс Франція-2008 може втратити корону через відверті знімки (фото)
19:46, 22 грудня 2007Курйози
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Скандал з фотографіями
|Фото АР
На одній з фотографій уродженка о.Реюньон, що в Індійському океані, В.Бег у бікіні плаває в басейні на дерев`яному хресті, а на іншій - злизує згущене молоко. Тим часом за правилами конкурсу претендентки підписують заяву про те, що ніколи не фотографувалися оголені або у відвертих позах, передає ICTV.
"Якщо в неї є хоч трохи гідності, вона повинна відмовитися від корони "Міс Франції", якої вона не варта", - заявила Де Фонтеней. Водночас В.Бег заявляє, що фото оприлюднили без її згоди.
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