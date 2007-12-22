Міс Франція-2008 може втратити корону через відверті знімки (фото)

Організатори конкурсу "Міс Франція" вимагають від переможниці 2008 року Валері Бег повернути корону через відверті фотографії, що з`явилися в пресі, повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента конкурсу Женев`єви де Фонтеней.

На одній з фотографій уродженка о.Реюньон, що в Індійському океані, В.Бег у бікіні плаває в басейні на дерев`яному хресті, а на іншій - злизує згущене молоко. Тим часом за правилами конкурсу претендентки підписують заяву про те, що ніколи не фотографувалися оголені або у відвертих позах, передає ICTV.

"Якщо в неї є хоч трохи гідності, вона повинна відмовитися від корони "Міс Франції", якої вона не варта", - заявила Де Фонтеней. Водночас В.Бег заявляє, що фото оприлюднили без її згоди.