'Дають дві, три, п'ять тільки лідери': Зеленський розповів, як Україна шукає ракети

Зеленський додав, що єдиний, хто міг би допомогти з ракетами масштабно, це США.

Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів інших країн. Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу у Нью-Йорку.

Він зазначив, що рішення про надання Україні ракет ухвалює лише президент тієї чи іншої країни, і ніхто інший.

"По дві. По одній... Ніхто не говорить про сотні чи тисячі. Збираються сотні по одній-дві ракети. Дуже складна робота. І дають ці дві, три, п'ять ракет лідери, і ніхто інший. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде. Тому що такий продукт, такий дефіцит, такий дороговартісний", – пояснив він.

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Зеленський додав, що єдина країна, яка могла б здійснити більш масштабні поставки, це США.

"Масово, хто міг би допомогти – це США. Я прошу президента Трампа піти на зустріч, попри те, що це великий дефіцит і попри те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому сході. Але ми працюємо з усіма", – додав президент.

Дефіцит ракет у України

Україна зіткнулась з гострою нестачею ракет-перехоплювачів для ППО та ракет для винищувачів F-16. Проблема особливо відчутна щодо боєприпасів для систем Patriot, які є одним із ключових засобів захисту від російських балістичних ракет.

Окремо повідомлялося про дефіцит ракет AIM-120 та AIM-9 для українських F-16. Через обмежені запаси пілоти змушені економити ракети, а в окремих випадках використовувати бортові гармати для перехоплення повітряних цілей.

За оцінкою експерта, дефіцит стосується не лише ракет для боротьби з балістичними цілями, а й засобів ураження звичайних повітряних цілей. Серед причин називають інтенсивне використання запасів та недостатні темпи виробництва ракет на Заході.

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