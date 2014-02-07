Російська пенсіонерка прописала у себе вдома понад 1700 нелегалів

Про це повідомили в п'ятницю кор. ИТАР-ТАСС в обласній поліції.

Вести прибутковий бізнес жінці довгий час дозволяла площа будинку - понад 400 кв.м. та ліцензія на надання готельних послуг. У міграційній службі вона запевняла, що всі прописані живуть в її будинку постійно, однак поліцейські, навідувалися в "гумовий" будинок, ні разу не змогли застати там жодного "постояльця".

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Пенсіонерка справно платила штрафи, поповнивши місцевий бюджет на 150 тис. рублів. При цьому за реєстрацію з кожного приїжджого вона брала близько 1,5 тис. рублів. Притягнути до відповідальності за статтею КК РФ "Організація незаконної міграції" її змогли лише, коли набули чинності поправки в законодавство, що посилюють покарання за створення "гумових квартир", проте вона зуміла уникнути покарання завдяки оголошеній в грудні 2013 року амністії.

В управлінні МВС по Брянській області повідомили, що уважно стежать за пенсіонеркою, і якщо вона знову візьметься за свій бізнес, то на цей раз кримінального переслідування не уникне.

У Брянській області, з моменту вступу в силу поправок в законодавство, що посилюють покарання за міграційні порушення, посилилася робота з видворення іноземних громадян. За даними місцевого управління міграційної служби, тільки за січень 2014 року з регіону вислали понад 100 нелегалів. У 2012 році стільки мігрантів було видворено з регіону за весь рік.

Брянська область однією з перших в країні відкрила центр тимчасового утримання для нелегалів. За заявою губернатора Миколи Деніна, прийнято рішення про будівництво в області ще одного такого центру, де зможуть перебувати в очікуванні депортації до 100 іноземців одночасно.