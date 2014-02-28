У Росії проскочивши на «червоне» легковик потрапив під танк

Танк, модель якого не уточнюється, в момент зіткнення прямував з «Уралвагонзаводу» на випробувальний полігон спеціальним проїздом. Як повідомили виданню в прес-службі підприємства, водій легкового автомобіля проігнорував заборонний сигнал світлофора і спробував проскочити перехрестя між танком і машиною супроводу, пише Лента.ру.

В результаті аварії ВАЗ-2112 отримав значні пошкодження, а водій машини не постраждав.

В управлінні ДІБДР у Свердловській області, як повідомляє Ural24.com за фактом ДТП почали перевірку, за результатами якої винуватця події притягнуть до відповідальності.

Раніше в Нижньому Тагілі неодноразово траплялися інциденти з появою танків на дорогах загального користування. Один з таких випадків, який стався в січні 2013 року, став причиною поліцейської перевірки. В МВС встановили, що танкісти іноді порушуючи заборону виїжджають на міське шосе.