Парламент Британії відмовився від кота через страх перегодувати його

Про це пише The Daily Telegraph.

На думку представників палати, члени парламенту, які люблять кішок, обов'язково будуть пригощати тварину, то розтовстіє і не зможе виконувати свої обов'язки: кота хотіли взяти, щоб він ловив в будівлі щурів і мишей. Крім того, за котом, як вважають у парламенті, не зможуть належним чином доглядати, і він може потрапити під машину або отруїтися, діставшись до отруйних приманок для шкідників, відзначає Лента.ру.

Читайте такожЄС спрощує правила перевезення домашніх тваринКота для парламентаріїв запропонували в притулку Battersea Dogs and Cats Home, одному з найстаріших подібних установ у Великобританії. Вона відоме серед іншого тим, що саме звідти був узятий біло-смугастий кіт Ларрі, який займає посаду щуролова при резиденції прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона на Даунінг-стріт, 10.

Щури та миші є поширеною проблемою в урядових будівлях британської столиці. Заводяться шкідники там, оскільки споруди дуже старі, і в них багато лазів, які залучають гризунів. Тільки в період з 2012 по 2013 роки на знищення гризунів було витрачено 73,5 тисячі фунтів. З початку цього року в парламентській кімнаті для чаювань бачили вже трьох мишей.