Киянки зможуть залишати своїх чоловіків у спеціальній кімнаті у ТЦ на час шопінгу
12:22, 09 квітня 2014Курйози
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Поки жінки займаються шопінгом, їхні чоловіки можуть спокійно відпочити та почитати.
Киянок "звільнять" від чоловіків на час шопінгу в ТЦ / REUTERS
Відтепер шопінг із чоловіком стає приємнішим. Один із київських торгових центрів відкрив спеціальну чоловічу кімнату, йдеться у програмі "Сніданок 1+1", повідомляє ТСН.ua.
Кімнату назвали читальнею. Адже там чоловіки, чиї дружини бігають в пошуках обнов, можуть не лише посидіти на затишному м'якому дивані, а й підвищити свій інтелектуальний рівень за читанням книжок. Чоловікам пропонують на вибір художню і наукову літературу.
А от горілчаних напоїв там не приносять.
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Особливо приємно те, що послуги читальні абсолютно безкоштовні.
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