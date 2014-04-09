Киянки зможуть залишати своїх чоловіків у спеціальній кімнаті у ТЦ на час шопінгу

Відтепер шопінг із чоловіком стає приємнішим. Один із київських торгових центрів відкрив спеціальну чоловічу кімнату, йдеться у програмі "Сніданок 1+1", повідомляє ТСН.ua.

Кімнату назвали читальнею. Адже там чоловіки, чиї дружини бігають в пошуках обнов, можуть не лише посидіти на затишному м'якому дивані, а й підвищити свій інтелектуальний рівень за читанням книжок. Чоловікам пропонують на вибір художню і наукову літературу.

А от горілчаних напоїв там не приносять.

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Особливо приємно те, що послуги читальні абсолютно безкоштовні.