Річарда Гіра в Нью-Йорку прийняли за безпритульного

Історія за участю голлівудського актора відбулася у вівторок. Як розповіла сама туристка, вона прогулювалася недалеко від Центрального вокзалу Нью-Йорка разом з чоловіком і 15-річним сином, коли побачила людину, яка порпалася в сміттєвому баку, з вигляду схожу на безхатченка. Зворушена видовищем, вона підійшла до нього і запропонувала піцу, що залишилася після відвідування італійського ресторану Little Italy, пише РИА Новости з посиланням на New York Post.

"Він запитав: "Що в пакеті?" Я спробувала відповісти йому англійською, але вийшло, що половину фрази я сказала французькою. Я сказала: "Вибачте, але піца холодна". Він відповів: "Спасибі велике, хай береже вас Бог", - розповіла Гомбо.

Француженка не знала, з ким зустрілася на вулиці Нью-Йорка, доти, поки через два дні співробітник готелю Salisbury Hotel, в якому зупинилася сім'я, не показав їй фотографію в New York Post, де вона була зображена поруч з Гіром.

"Це було просто чарівно. Ця історія - просто божевілля. Просто неймовірно, що таке могло статися", - зізналася вона виданню, додавши, що вважає Гіра привабливим чоловіком, незважаючи на його вік (акторові 64 роки. - Ред.).

Як зазначає видання, француженка разом з родиною випадково забрели на знімальний майданчик фільму "З незапам'ятних часів", в якому Гір грає одну з головних ролей.