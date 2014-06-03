Посол США присягнула на електронній книзі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Washington Post.

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли офіційні особи присягають, використовуючи електронні пристрої. У лютому в Нью-Джерсі пожежники зробили це на біблії у iPad.

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Раніше Swissinfo.ch повідомляв, що сенат США затвердив Левайн на посаді посла у Швейцарії та Ліхтенштейні. Зазначалося, що в 2009-2012 роках вона працювала в Microsoft.

Левайн також була одним із співзасновників Institute for Learning and Brain Sciences у Вашингтонському університеті. Вона активно підтримувала президента США Барака Обаму, коли той йшов на другий термін.