Віце-прем'єр Туреччини заборонив жінкам голосно сміятися на публіці

Турецький віце-прем'єр Бюлент Аринч (Bulent Arinc) порадив жінкам бути суворими та не сміятися на публіці, пише Лента.ру з посиланням на The World Age.

«Чоловікам слід у своїх вчинках керуватися мораллю. Але жінки повинні це робити. Їм слід завжди залишатися вихованими, чітко розрізняючи, що пристойно, а що - ні. Жінкам не треба голосно сміятися на публіці», - цитує видання слова Аринча.

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Віце-прем'єр також засудив моральну деградацію сучасного турецького суспільства після того, як в ньому з'явилися наркотики і проституція. На думку політика, жінки «повинні захищати честь свого чоловіка», а «не розмовляти годинами по телефону».

«У той же час чоловіки повинні бути прив'язані до дружині і дітям», - заявив Аринч.

На слова віце-прем'єра швидко відреагували користувачі соцмереж. У Twitter почали викладати фотографії, на яких дівчата зображують сміх.

В інтернеті також попросили Аринча припинити міркувати про мораль, нагадавши йому про корупційний скандал навколо прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

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В лютому 2014 року в YouTube було розміщено запис п'яти телефонних розмов між главою уряду і його сином. На ній вони нібито говорили про необхідність приховати велику суму грошей. Прес-служба прем'єра назвала запис підробкою.

В середині грудня 2013 року в Туреччині розгорівся великий корупційний скандал. В результаті за підозрою в махінаціях і хабарництві поліція заарештувала понад 50 осіб, зокрема синів кількох тодішніх міністрів, а також великих бізнесменів та чиновників.