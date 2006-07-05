Тимошенко запропонувала Регіонам ”Феррарі”

Юлія Тимошенко пропонує Регіонам "Феррарі" замість велосипедів. Про це в інтерв`ю журналістам розповів член Партії регіонів Євген Кушнарьов.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, за словами Є.Кушнарьова, сьогодні представники парламентської коаліції діють за відомим принципом: обіцяти, але не одружуватися. "Вони нам готові пообіцяти все, що завгодно - і "Феррарі" найсучаснішої марки вчора обіцяла нам Юлія Володимирівна", - сказав він. Відповідаючи на питання про те, кому саме пропонувала Ю.Тимошенко "Феррарі", він розповів, що вчора під час розмови про розподіл парламентських комітетів Ю.Тимошенко сказала, що всі комітети дістануться парламентській коаліції, а опозиції - 5-6 комісій з контролю із спеціальними повноваженнями. При цьому, за словами Є.Кушнарьова, Ю.Тимошенко використовувала алегорію, мовляв, ми вам пропонуємо "Феррарі" найсучаснішої марки, а ви хочете, як і раніше, їздити на велосипеді.

"Я їй на це відповів: Юлія Володимирівна, ваш "Феррарі" поки тільки у вашій багатій уяві, а велосипед стоїть поряд, а їхати треба завтра. Ось коли ви підженете ваш "Феррарі" сюди, під будівлю, ми пересядемо із задоволенням з велосипедів. Отже давайте. Але немає "Феррарі"-то, ні", - сказав Є.Кушнарьов.

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