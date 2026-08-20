У 2016 році Туреччина навмисно затопила літак Airbus A300: навіщо це зробили

Ідея полягала в тому, щоб відвернути увагу дайверів від вразливих коралових рифів.

У 2016 році Туреччина навмисно затопила цілий пасажирський авіалайнер Airbus A300 біля узбережжя курорту Кушадаси, опустивши його на глибину 23 метри. Про цей дивовижний проєкт місцевої влади розповідає antena3.ro.

Туреччина й раніше затоплювала літаки менших розмірів, але жоден із них не досягав таких масштабів. Уряд провінції Айдин придбав списаний Airbus A300 приблизно за 270 000 турецьких лір, що на той момент дорівнювало приблизно 100 000 доларів США. Літаку знадобилося понад дві години, щоб опуститися на глибину близько 23 метрів.

У Озлема Черчіоглу, тодішнього мера провінції Айдин, було дві мети щодо цього проєкту: перетворити Кушадаси на туристичний центр, що спеціалізується на дайвінгу, та зберегти морське життя цього району.

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Ідея полягала в тому, що стратегічно розташований затонулий літак може відвернути дайверів від вразливих природних зон, одночасно забезпечуючи місцеву економіку новою туристичною пам’яткою.

Що насправді відбувається із затонулим літаком

Просте скидання літака у воду не перетворює його автоматично на риф.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Science of the Total Environment, вивчало вподобання дайверів-аматорів. Дослідження показало, що більшість із них, як і раніше, віддають перевагу зануренням у природних місцях. Лише 49% учасників вважали штучні рифи важливими або досить важливими для себе.

Водночас штучний риф, створений зі списаного літака, виявився значно дешевшим, ніж будівництво нової пам’ятки з нуля, і водночас пропонував захопливу історію.

Раніше УНІАН повідомляв, що на кордоні Сербії та Румунії з обмілілого Дунаю з’явилися останки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни. Деякі з них досі можуть містити зброю. Ці судна були навмисно затоплені німецькими військами під час відступу.

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