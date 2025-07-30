Найдоросліша дика птаха у світі прожила сім десятків років і все ще виводить пташенят

Самці дикого альбатроса Віздом виповнилося вже 74 роки. Це означає, що вона найбільш доросла з усіх диких птахів, відомих людям. При цьому вона продовжує гніздитися, відкладати яйця і виводити пташенят, пише Fоrbes.

Птаха на острові Лайсан 1956 року окільцював орнітолог Чендлер Роббінс. Тепер він відомий, як Віздом, що перекладається, як Мудрість.

Віздом належить до темноспинних альбатросів. Це великий морський птах, знаменитий своїм розмахом крил до двох метрів і вмінням довгий час планувати в небі. Ці птахи проводять більшу частину життя в морі, повертаючись на сушу тільки для розмноження і вирощування пташенят. Пари зазвичай повертаються на одні й ті самі місця гніздування з року в рік.

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Ці альбатроси відомі тим, що дорослі особини майже не гинуть - з року в рік на місце гніздування повертаються майже всі птахи. Згідно з даними дослідження 1975 року, повертається 94 відсотки птахів. Це означає, що гине тільки кожен 20 дорослий птах. Багатьом із них на той момент уже було понад 20 років.

У 2011 році також проводилося дослідження способу життя альбатросів. З'ясувалося, що 99,6 відсотків дорослих птахів доживали до розмноження, яке в альбатросів починається після 5-6 років. Дослідження також виявило сильну прив'язаність темноспинних альбатросів до місця проживання і тривалі парні зв'язки.

Віздом, якій зараз далеко за 70, може бути винятком, оскільки її помічали на звичному місці гніздування з різними партнерами. Але, як вважають орнітологи, це також є яскравим прикладом біологічних можливостей морського птаха, яке допомагає йому виживати.

Оцінити, наскільки сильний цей птах, допоможуть цифри. Альбатроси можуть пролетіти тисячі кілометрів у пошуках їжі. За оцінками, за своє життя Віздом подолала понад три мільйони кілометрів. Це можна порівняти з шістьма польотами на Місяць, туди й назад.

Скільки у світі альбатросів

Нагадаємо, що для підрахунку альбатросів учені можуть використовувати супутникові фото. Це зумовлено тим, що альбатроси перебувають на межі вимирання через втрати місць гніздування і тому важливо вести контроль за їх чисельністю.

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