У США продавці повернули неуважній клієнтці виграшний лотерейний білет.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Американка придбала білет під час обідньої перерви, нашвидкуруч стерла захисне покриття і, подумавши, що не виграла, віддала його продавцю, аби той викинув папірець.
Однак білет був виграшним – на 1 мільйон доларів. Це виявив за 10 днів після покупки син власників крамниці, котрий прибирав сміття за прилавком.
Продавці зізнаються, що протягом двох днів вагалися, чи повертати знахідку власниці, – і все ж повернули. Американка віддячила чесних підприємців певною сумою грошей.
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