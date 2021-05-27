Продавці зізнаються, що протягом двох днів вагалися, чи повертати білет власниці.

У США продавці повернули неуважній клієнтці виграшний лотерейний білет.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Американка придбала білет під час обідньої перерви, нашвидкуруч стерла захисне покриття і, подумавши, що не виграла, віддала його продавцю, аби той викинув папірець.

Однак білет був виграшним – на 1 мільйон доларів. Це виявив за 10 днів після покупки син власників крамниці, котрий прибирав сміття за прилавком.

Продавці зізнаються, що протягом двох днів вагалися, чи повертати знахідку власниці, – і все ж повернули. Американка віддячила чесних підприємців певною сумою грошей.

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Автор: Яна Ставська