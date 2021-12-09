Власники тварин понесуть покарання за спробу обману.

Понад 40 верблюдів були дискваліфіковані з конкурсу краси в Саудівській Аравії після того, як десяткам тварин зробили ботокс, підтяжку обличчя, а також вкололи гормони, що стимулюють м'язи.

Про наймасштабнішу "репресію" в історії фестивалю верблюдів імені короля Абдул-Азіза повідомляє Daily Mail.

Читайте такожВ Одеському зоопарку народилося верблюденя (фото)Судді фестивалю, що проходить в пустелі на північний схід від столиці Ер-Ріяда, заявили, що в цьому році вони використовують "спеціалізовані й передові" технології для того, щоб припинити всі спроби фальсифікацій на конкурсі. Винних, за їхніми словами, "чекає серйозне покарання".

Шахраї ж використовують різні косметичні процедури, щоб обдурити суддів, які оцінюють форму голови й горбів, а також шиї й пози верблюдів. Приз господарі можуть отримати й за наряд для своєї тварини.

У боротьбі за приблизно 66 мільйонів доларів призових десятки учасників розтягували губи й носи своїх верблюдів, використовували гормони для зміцнення м'язів тварин, вводили в голови і губи верблюдів ботокс, щоб зробити їх більше, надували частини тіла гумовими стрічками й використовували наповнювачі для розслаблення морд.

Розведення верблюдів - це галузь з оборотом в кілька мільйонів фунтів, і аналогічні заходи проходять у всьому регіоні, збираючи сотні тисяч саудівців. За допомогою таких фестивалів в країні прагнуть зберегти роль верблюда в бедуїнських традиціях і спадщині королівства.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Харківщині місцеві жителі одного з сіл скаржаться на верблюдів, які псують їх урожай. Двогорбих тримають на одній з ферм, але іноді випускають погуляти. Тоді тварини забрідають на городи прилеглих сіл і з'їдають достиглий урожай.

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Автор: Екатерина Малюга