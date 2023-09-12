Скористайся порадою, щоб не виявити в себе бактерію Псевдомонади.

Вчені виявили небезпеку від носіння смарт-годинників, виготовлених з пластику або гуми. Ці матеріали є потенційним середовищем для колонізації та розповсюдження бактерій.

Тож шанувальники таких розумних браслетів можуть стати "мішенню" для бактерій Псевдомонади, стафілококу, кишечної палички та інших мікроорганізмів, здатних паразитувати на шкірі людини. Йдеться про дослідження, яке провела група вчених Флоридського Атлантичного університету. Воно було опубліковано у науковому журналі "Advances in Infectious Diseases".

"Пластикові та гумові браслети можуть створити більш привабливе середовище для розповсюдження та колонізації бактерій, оскільки мають більш пористу та статичну поверхню", - йдеться у матеріалі.

Водночас браслети з золота або срібла "подобаються" бактеріям не так сильно, згадується у дослідженні.

Так, проаналізувавши 20 різних смарт-годинників, вчені виявили, що 95% з них мали на своїй поверхні потенційно шкідливі бактерії, здатні призвести до шкірних хвороб та запалень.

За словами біолога Нвадіуто Есіобу, навіть при відносно низькій кількості ці збудники можуть суттєво вплинути на наш організм. Особливо небезпека актуальна для людей з ослабленим імунітетом.

Серед потенційно вразливих категорій виділяють й медичних працівників, а також загалом персонал лікарень, адже вони постійно перебувають у контакті з хворими пацієнтами.

Також згадуються відвідувачі спортзалів: в них на поверхні годинників виявили найвищий показник бактерій стафілококу.

Серед ознак наявності стафілококової інфекції на шкірі виділяють:

шишки, пухирці та інші набряклості на шкірі;

шкіра виглядає хворобливою, помітні характерні почервоніння;

біль та неприємні відчуття на інфікованій ділянці. Можливе почервоніння очей та повік.

"Бактерії стафілокока також можуть викликати більш серйозні інфекції, такі як зараження крові та синдром токсичного шоку", - зазначає Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS).

Також є небезпека підхопити кишкову паличку (Escherichia coli).

Серед наслідків інфікування Escherichia coli виділяють:

болі в животі;

діарею зі згустками крові;

ниркову недостатність.

Також, в разі загострення інфекції, в людини може виникнути синдром гемолітико-уремічний синдром. Це може бути смертельно небезпечно.

Врешті, недостатня гігієна під час носіння смарт-годинника може призвести до розповсюдження бактерій Псевдомонади (Pseudomona).

Поява бактерій Псевдомонади може призвести до:

інфекцій дихальних шляхів;

інфекцій сечовивідних шляхів;

інтраабдомінальних інфекцій та інших неприємних наслідків.

Цей тип бактеріальної інфекції, як правило, виникає лише у тих, хто має ослаблену імунну систему.

В дослідженні підкреслюється, щоб знизити ризик інфікування бактеріями та не дозволити їм "колонізуватися" на вашому улюбленому пристрої, слід дотримуватися гігієні та регулярно дезінфікувати свої браслети. Тоді ваш смарт-годинник не стане вам "ворогом", навіть якщо він гумовий або пластиковий.

Чоловік провів експеримент з цукром й потім побіг до солодощів

Нагадаємо, деякі люди після висновків та наукових публікацій вчених прагнуть дослідити ті чи інші явища, здатні вплинути на організм, самостійно. Так, нещодавно чоловік підмовив дружину протриматися на місячній дієті "без цукру". Він занотував всі зміни, які відчував протягом цього періоду. Після виявленні кількох цікавих ефектів, він знову побіг до солодкого.

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