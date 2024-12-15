Ритуал вітання кожного собаки з господарем унікальний.

Це дуже мило, коли собака з ентузіазмом зустрічає вас у дверях. Ритуал вітання кожного собаки унікальний: деякі можуть виляти хвостом і облизувати своїх господарів, інші стрибють на них скиглять чи гавкають. Про це у статті для PetMD пише ветеринарна лікарка Вайлані Сунг.

Експертка зазначає, що одне з найдивніших привітань - це коли собака зустрічає вас зі своєю улюбленою іграшкою в роті. Фахівчиня назвала три найпоширеніші причини такої поведінки вашого улюбленця.

Собака хоче пограти

Відео дня

Поки ви були відсутні у справах, ваша собака сиділа вдома і дрімала цілий день, тому що їй не було чим зайнятися. Ось чому, коли ви повертаєтесь додому, це цілком може стати головним моментом його дня. Це хвилювання іноді може тривати довго.

Ймовірно, ваш друг хоче погратися з вами. Коли ви повертаєтеся додому, собака швидко розуміє, що настав час ігор. Коли ваш собака приносить вам іграшку, це її спосіб сказати: "Ходімо грати!"

"Іграшка, яку ваш улюбленець вирішив подарувати вам, може бути іграшкою, якою ви найчастіше граєте з ним. Якщо вам подобається таке вітання, продовжуйте грати з ним, коли повернетеся додому", - радить експертка.

Собака хоче похвалитися своєю іграшкою

Деякі собаки можуть подарувати свою улюблену собачу іграшку своїм господарям, але не обов’язково хочуть гратися саме в цей момент. Вони будуть гарцювати перед вами і, здавалося б, "хизуватися" своєю іграшкою, а потім відступати, коли ви тягнетеся до неї.

Це може змусити вас задуматися: "Якщо вона не хоче відмовлятися від своєї дорогоцінної іграшки, то навіщо їй приносити її мені?"

Ці собаки, можливо, зрозуміли, що їхні господарі приділяють їм більше уваги, коли вони тримають щось у роті, і їм подобається безроздільна увага, яку вони отримують, коли демонструють свою улюблену іграшку.

Якщо ви почнете з ним розмовляти і приділяти йому додаткову увагу, йому може сподобатися такий тип взаємодії. Також може бути, що деякі собаки сприймають це як гру. Незалежно від мотивації собаки, він отримав те, чого хотів: ви поспілкувалися з ним.

Ваш собака надто збуджений і потребує відволікання

Собак, які демонструють збудливу поведінку, наприклад гавкають або кусаються, можна заохотити піти за іграшкою, щоб охолодити їхній запал.

Також ви можете дати своєму собаці іграшку, щойно ви входите в двері, щоб зайняти його рот. Це хороше рішення для собак, які перезбуджуються і не можуть контролювати себе. Собаці важко гавкати і кусати, коли вона тримає предмет у роті.

Після численних повторень собака може навчитися хапати собачу іграшку одразу, коли чує свого господаря біля дверей. Замість того, щоб змушувати собаку сидіти на місці, ми можемо запропонувати їй інший засіб для виходу енергії.

Інші поради з догляду за собаками

Раніше УНІАН повідомляв, як відучити собаку стрибати на людей під час вітання. Якщо ваш улюбленець надмірно збуджений, варто застосувати метод "ручної мішені".

Також ми писали, як зупинити гавкіт собаки. За словами фахівця, у таких випадках розмова із твариною може бути марною.

Вас також можуть зацікавити новини: