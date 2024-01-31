Як довго триватиме подружнє життя, яке почалося зі скандалу і судової справи, можна лише припускати.

Чоловік зіпсував медовий місяць своєї мрії, який він планував провести із новоспеченою дружиною на грецькому острові Санторіні. Важливий початковий етап сімейного життя він зірвав просто в літаку, що мав доставити молодят на курорт, пише британський таблоїд Daily Mail.

Сама подія сталася ще у вересні, але у ЗМІ інформація просочилася лише зараз, коли Коронний суд Манчестера опублікував матеріали справи. З’ясувалося, що напередодні інциденту 43-річний Крістофер Томсон сильно випивав у залі вильоту аеропорту, оскільки його рейс затримали.

Сівши в літак, чоловік почав "вейпити", тобто курити електронну сигарету. Екіпаж літака помітив це і попросив пасажира припинити це. Але Крістофер був надто п’яний і не зупинявся.

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"Капітан вирішив, що він представляє загрозу безпеці, і пішов поговорити з ним, але він все одно не зупинився і сказав капітану: "Йди геть", – йдеться у матеріалах справи.

Зрештою виліт знову відклали, а на місце події викликали поліцію. Правоохоронцям чоловік сказав, що вони не мають права зняти його з літака, оскільки він у медовому місяці. Але поліцейські вдягли на нього кайданки та вивели з літака.

У Коронному суді Манчестера містер Томсон визнав себе винним у тому, що він був п'яним у літаку. Його засудилий до 10 тижнів ув'язнення з відстрочкою на 12 місяців. Він також зобов’язаний виконати 180 годин неоплачуваної роботи та сплатити судові витрати у розмірі 510 фунтів стерлінгів.

Своєю чергою авіакомпанія Jet2, у літаку якої сталася ця подія, заборонила Томсону користуватися її послугами протягом 12 місяців.

Інші матеріали про проблемних пасажирів в літаку

Як писав УНІАН, жінка поскаржилася, що її вигнали з літака британської авіакомпанії Jet2 через те, що вона спітніла. Після цього її "тягали по аеропорту", змушували повертати безмитні покупки і допитували на прикордонному контролі.

Також ми розповідали, що авіалайнер британського лоукостера EasyJet не зміг злетіти через перевантаження. Щоб вирішити проблему, командир повітряного судна попросив частину пасажирів добровільно зійти з рейсу.

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