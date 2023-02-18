На його думку, це сталося через те, що Росія кидає всіх наявних військових на фронт.

ЗСУ вдруге взяли у полон двох окупантів, яких тільки обміняли і повернули Росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. На його думку, в РФ ведеться "божевільне доукомплектування живою силою".

"У нас зафіксовані двоє військових російської армії, Олександр Фоменко з Таганрога і Руслан Вальяшин. Вони були в полоні, їх повернули, і вони вдруге потрапили в полон. Це показник того, що навіть тих, кого вони повертають, вони одразу відправляють на фронт. Там шалене доукомплектування живою силою, і вони всіх намагаються одразу відправити на передову", — зазначив омбудсмен.

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Обмін полоненими

Український омбудсмен раніше розповідав, що російська сторона відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх".

За даними ГУР, Росія також періодично зриває вже узгоджені раунди обміну полоненими, щоб психологічно тиснути на Україну.

Останній обмін полоненими стався 16 лютого - звільнили 100 військових і одного цивільного. В ОП заявили, що велика кількість звільнених героїв отримала поранення різного типу тяжкості. Відповідні організації продовжують працювати над поверненням решти військовополонених з російської неволі.

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