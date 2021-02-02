Відео стало вірусним, користувачі називають його символом 2020 року.

Мережу стрімко підкорило відео з М'янми, на якому дівчина в масці тренується під енергійну музику, поки на задньому плані проїжджає колона силовиків. Ролик був опублікований в день, коли владу в країні захопили військові.

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Як повідомляє New York Post, фітнес-блогер Кхін Хнін Вай (Khing Hnin Wai) опублікувала трихвилинний ролик свого тренування в Facebook. При цьому дівчину не збентежила перекрита силовиками дорога і колона армійських авто у неї за спиною.

Відео швидко стало вірусним в мережі, в коментарях його називають «найсимволічнішим відео 2020 року». Багато користувачів засумнівалися в достовірності ролика, але на сторінці у дівчини є кілька інших тренувальних відео, зроблених на тій же локації. На сторінку підписані понад 30 тисяч осіб.

Що сталося в М'янмі

У понеділок військові М'янми заявили, що беруть владу в країні в свої руки і оголошують в країні надзвичайний стан на один рік.

Глава уряду, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі і низка інших керівників країни були взяті під варту в ході рейдів силовиків 1 січня.

Переворот був викликаний незгодою військових з парламентськими виборами, що минули в листопаді. На виборах партія, підтримана військовими, посіла 26 і 7 місць в нижній і верхній палаті парламенту відповідно.

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Автор: Дмитро Захаров