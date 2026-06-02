Місто посеред океану: проект Freedom Ship намагаються реалізувати 30 років потому

Проект гігантського плавучого міста Freedom Ship, який перебуває в розробці вже понад три десятиліття, знову привернув увагу інвесторів та фахівців. Його автори планують створити найбільше судно у світі, здатне постійно подорожувати океанами та вміщувати до 80 тисяч людей, пише The Telegraph.

Згідно з концепцією, довжина корабля становитиме близько 1,6 кілометра, ширина – понад 240 метрів, а висота сягатиме 30 палуб. На борту зможуть проживати близько 50 тисяч постійних мешканців, ще 10 тисяч людей становитимуть туристи та відвідувачі, а обслуговуватимуть комплекс приблизно 20 тисяч членів екіпажу.

Передбачається, що на Freedom Ship будуть розташовані житлові квартали, готелі, лікарня, школи, магазини, ресторани, спортивна арена на 15 тисяч місць, аквапарк, музеї, концертний зал та інші об'єкти міської інфраструктури.

Корабель планують оснастити ядерною енергетичною установкою. Судно не заходило б у порти через свої гігантські розміри, а залишалося б у міжнародних водах. Для доставки пасажирів на берег використовувалися б пороми та інші судна.

Ідея Freedom Ship була запропонована ще у 1990-х роках американським інженером Норманом Ніксоном. Після кількох невдалих спроб реалізації проект знову повернувся до активної фази. Його розробники заявляють, що нині працюють над пошуком фінансування та формуванням команди для будівництва.

За попередніми оцінками, вартість проекту може перевищити 12 млрд фунтів стерлінгів. Якщо необхідні інвестиції буде залучено, будівництво можуть розпочати в Індонезії.

Автори концепції також заявляють, що Freedom Ship має стати не лише житловим простором, а й екологічним проектом, який допомагатиме очищати океани та демонструватиме можливості використання сучасних технологій для створення автономних плавучих спільнот.

Що відомо про проект

"Freedom Ship" – це проект плавучого міста, запропонований наприкінці 1990-х років інженером Норманом Ніксоном. Назва проекту відображає бачення його автора щодо мобільної океанської колонії, яка не підпорядковується майновим, муніципальним чи федеральним законам жодної з національних держав.

У 1999 році компанія "Freedom Ship International" спочатку оцінила чисту вартість будівництва у 6 млрд доларів США. Однак до 2002 року оцінка зросла до 11 млрд доларів США. У липні 2008 року пояснювалася складність отримання надійної фінансової підтримки, а вже у листопаді 2013 року компанія оголосила, що проект, вартість якого на той час оцінювалася в 10 млрд доларів США, відновлюється, хоча будівництво ще не розпочалося.

За проєктом довжина Freedom Ship має становити близько 1,6 кілометра, а ширина – 250 метрів. Це приблизно вчетверо більше за найдовші кораблі, які коли-небудь будувалися у світі.

