Росія масовано атакує Україну дронами та ракетами: в Києві під завалами є люди

Вибухи пролунали в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, але ворог найактивніше атакує столицю України.

В ніч на вівторок, 2 червня, Росія здійснює масовано дроново-ракетну атаку по території України. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов в своєму Telegram-каналі вже є потерпілі.

Оновлено 3:22: Федоров повідомив, що в Запоріжжі зафіксовано щонайменше 20 ударів з різних видів озброєння.

"Інформація щодо руйнувать та травмованих встановлюється", - додав він.

Оновлено 3:16: В Кам'янському відомо про трьох постраждалих.

"Ще двом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки на Кам’янське. Це 49-річна жінка та 50-річний чоловік.Загалом у місті троє постраждалих. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості", - Ганжа.

Оновлено 3:11: Кличко повідомив про двох постраждалих. Також він додав, що в Соломʼянському районі ракет влучила в житловий будинок:

"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання уламків ймовірно ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи".

Оновлено 03:07: За даними Ткаченка, внаслідок атаки є один постраждалий в Подільському районі.

Оновлено 03:05: Кличко уточнив, що, ймовірно, ракета влучила в 24-поверховий житловий будинок:

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання ймовірно ракети в 24-поверховий житловий будинок, загоряння на рівні 4-5 поверхів. Екстрені служби прямують на місце".

Оновлено 3:00: "У Подільському районі сталося руйнування конструкцій багатоповерхового житлового будинку.Попередньо, під завалами є люди", - Ткаченко.

Оновлено 2:59: Кличко повідомив про перебої зі світлом в столиці:

"Перебої зі світлом у Подільському та Оболонському районі. А також – у Святошинському".

Оновлено 2:55: В Харкові вже відомо про 8 постраждалих.

"Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес, і ще одна жінка зазнала травм склом. Усім надана медична допомога", - йдеться в повідомленні начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Оновлено 2:52: Кличко уточнив нові дані про наслідки атаки РФ по столиці:

"У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пожежа на території нежитлової забудови. У Шевченківськом – уламки впали на нежитлову будівлю. Палає на рівні 2-3 поверхів".

Оновлено 2:49: "В У Шевченківському районі пошкоджено фасад житлового будинку", - Ткаченко.

Оновлено 2:44: Ганжа повідомив, що в Дніпрі в результаті російської атаки померла 73-річна жінка:

"На жаль, у лікарні померла 73-річна жінка, поранена під час російської атаки на Дніпро. Щирі співчуття рідним. Двоє людей госпіталізовані. Медики поряд і надають всю необхідну допомогу".

Оновлено 2:39: В Києві після російської атаки виникли пожежі:

"Пожежа на Подолі на території нежитлової забудови. Також попередньо уламки впали на дах 9-поверхового будинку. Є загоряння. Пошкодженні й вікна.

На Оболоні внаслідок падіння уламків ракети палають автівки. А також загоряння за двома адресами на відкритій території. Зокрема, біля дитсадка", - проінформував мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 2:36: В Харкові вже відомо про шістьох потерпілих, серед яких є дитина.

У Немишлянському районі - шестеро людей, в тому числі 11-річна дівчинка, постраждали внаслідок ворожого обстрілу", - заявив Терехов.

Оновлено 2:25: За даними ЗМІ, в столиці України вже було чути понад 20 вибухів. Ткаченко надав першу інформацію про наслідки російської атаки.

"У Подільському районі палають нежитлові споруди. В Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА. Попередньо, без потерпілих. Служби слідують", - йдеться в повідомленні.

Ще на одній локації в в Оболонському районі зафіксовано займання на території недобудови.

Оновлено 2:20: Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що Росія бʼє балістичними ракетами по столиці й закликав громадян перебувати в укриттях.

Також повідомляють про вибухи в Києві.

Так, Терехов о 01:00 повідомив, що ворожий дрон влучив по промзоні Основʼянського району. Згодом було влучання й в іншому районі міста.

"Ще є влучання я у Слобідському районі. Наслідки уточнюємо", - проінформував він.

Згодом Терехов уточнив, що наслідок обстрілу Основʼянського району є потерпілі:

"Внаслідок обстрілу Основʼянського району, є потерпілі - їхня кількість та стан уточнюються. На місці влучання в районі пожежа".

Голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок чергового удару росіян по Дніпру частково зруйнований двоповерховий будинок, сталася пожежа.

"Одна людина дістала поранень через ворожу атаку. Це 73-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав він.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що внаслідок чергового удару уражено об’єкт промислової інфраструктури.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

РФ пригрозила "системними ударами" по Києву

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ РФ анонсувало "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Іноземцям, зокрема, дипломатам, в МЗС РФ порадили покинути столицю України. Майбутні атаки в Кремлі пояснили відповіддю на удар по навчальному корпусу і гуртожитку в окупованому Старобільську Луганської області, в якому звинувачують Україну.

Також ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що деякі країни несерйозно поставилися до попереджень Росії про можливі удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві. Пєсков додав, що російська сторона "довела інформацію" до дипломатичних представництв, а подальші рішення щодо безпеки кожна країна ухвалює самостійно.

