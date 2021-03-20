Інцидент стався під час трансляції 19 березня.

Повністю оголена жінка у прямому ефірі напала на ведучу румунського телеканалу «Antena 1» Мірелу Вайду.

Читайте такожКитаянка попросила кур'єра виплеснути чай в обличчя її колишньому - той виконав (відео)Про це пише портал playtech.ro.

Інцидент стався під час трансляції шоу Access Direct («Прямий доступ») 19 березня.

На опублікованих в мережі записах видно, як жінка вибігла на знімальний майданчик, почала вимагати від Вайди «повернути гроші» та кинула в її бік камінь. Колеги журналістки кинулися їй на допомогу і зупинили нападницю.

Коли шоу відновилося, Мірела Вайда зізналася, що вона шокована та що побоюється за свою безпеку.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц