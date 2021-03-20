Повністю оголена жінка у прямому ефірі напала на ведучу румунського телеканалу «Antena 1» Мірелу Вайду.
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Інцидент стався під час трансляції шоу Access Direct («Прямий доступ») 19 березня.
На опублікованих в мережі записах видно, як жінка вибігла на знімальний майданчик, почала вимагати від Вайди «повернути гроші» та кинула в її бік камінь. Колеги журналістки кинулися їй на допомогу і зупинили нападницю.
Коли шоу відновилося, Мірела Вайда зізналася, що вона шокована та що побоюється за свою безпеку.
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