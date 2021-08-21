Незвичайне прохання пари допомогло нагодувати дві сотні чотирилапих мешканців притулку.

Молодята з Хмельницького на весілля отримали незвичайні подарунки. Замість квітів гості приносили їм корм для собак.

Про це своїх друзів та родичів сім'я Бараннікових попросила сама, розповідає "Суспільне".

Таким чином наречена Ольга вирішила допомогти чотирилапим підопічним Старокостянтинівського притулку для собак, про який дізналася в соціальних мережах, а її наречений Олег підтримав ідею.

"У нас навіть не обговорювалося це, ми знали, що так зробимо. Десь 85 гостей, точно корму не скажу, скільки. Майже кожна сім'я приносила пачку велику корму. ... В основному дивувалися старші люди, перепитували, чи це не жарт", - розповіла новоспечена дружина.

Сама Ольга вдома також має трьох собак.

"Любов до тварин особисто в мене все життя, відколи з'явився перший собака, якого я дуже хотіла. У чоловіка - відколи він зі мною. Ця любов до тварин стала дуже сильною", - зазначила жінка.

Увесь отриманий корм подружжя завезло до того самого притулку, про який раніше читало лише в соцмережах. Там кажуть, що подарунку зраділи, до того ж за рік кількість тварин у притулку збільшилася зі 100 до майже 250, тому їжа їм дуже необхідна.

"Сюди потрапляють різні тварини - породисті, без породи. Деяких ми підбираємо, лікуємо хворих, збитих, покалічених. Деякі нам допомагає відловлювати комунальне підприємство, деяких влаштовують до нас господарі, які виїжджають і не мають змоги з собою взяти", - розповів один з керівників притулку Сергій Коломієць.

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Автор: Катерина Комолова