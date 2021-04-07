Мексиканський кандидат у депутати Карлос Майорга заліз у труну під час зустрічі з виборцями.
Відео інциденту опублікував журналіст Сальвадор Гарсія Сото у своєму Twitter.
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Як повідомляє місцеве видання El Universal, під час передвиборної кампанії політик влаштував похорон міста Хуарес, де особисто виконав роль «мертвого міста» і ліг у труну.
Під час перформансу, команда політика розповідала про всі тяготи, пережиті містом, яке розташоване на кордоні з США. Спеціальні плакальники намагалися передати атмосферу печалі і скорботи в прикордонному регіоні.
En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 7, 2021
Наприкінці заходу Майорга виліз з труни і пообіцяв виборцям воскресити Хуарес.
Також політик велів поховати себе живцем, якщо не виконає передвиборчі обіцянки.
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