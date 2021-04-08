На знімку кіт рішуче визирає з вікна і розглядає автомобілі, що проїжджають повз.

У Солом'янському районі Києва автолюбителі сфотографували на дорозі автомобіль, де на місці водія сидить кіт.

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Фото було опубліковано на сторінці los solomas в Instagram і зібрало кілька сотень лайків. Зазначається, що воно було зроблено на Караваєвих дачах.

На знімку кіт рішуче визирає з вікна і розглядає автомобілі, що проїжджають повз.

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Автор: Дмитро Захаров