У Києві зробили кумедний знімок з котом / Instagram, lossolomas.kyiv
У Солом'янському районі Києва автолюбителі сфотографували на дорозі автомобіль, де на місці водія сидить кіт.
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Фото було опубліковано на сторінці los solomas в Instagram і зібрало кілька сотень лайків. Зазначається, що воно було зроблено на Караваєвих дачах.
На знімку кіт рішуче визирає з вікна і розглядає автомобілі, що проїжджають повз.
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