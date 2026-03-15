У Східній Європі виявили велике родовище металу, важливого для оборони

Було пробурено сім свердловин, п’ять із яких виявили значні концентрації сурми

У Східній Європі виявлено велике родовище сурми, критично важливого металу для оборони.

Як пише antena3.ro, канадська компанія Military Metals Corp оголосила про виявлення на проекті Trojárová Antimony-Gold, що розташований у Словаччині, значних родовищ золота та сурми, яка вважається стратегічно важливим металом для військової та електронної промисловості.

З семи бурових свердловин у п'яти було виявлено значні концентрації сурми, а в чотирьох – значні кількості золота.

Відео дня

Так, у буровій свердловині 25-TVA-003 в інтервалі 4,5 метра було виявлено концентрацію сурми 4,1%, у тому числі на 2,5 метрах - 7% сурми.

В інших бурових свердловинах були виявлені концентрації золота до 10,52 г/т у коротких інтервалах і сурми понад 9% в окремих сегментах.

Зразки, взяті з бурових свердловин, були доставлені до незалежної комерційної лабораторії ALS у Румунії для геохімічного аналізу, який підтвердив наявність цих металів.

Проєкт Trojárová, на якому на даний момент проведено загалом 70 бурових робіт, вважається стратегічним пунктом для європейського виробництва сурми – металу, необхідного для оборонної промисловості.

Сурма також відіграє важливу роль у високопродуктивній електроніці, входячи до складу напівпровідників, світлодіодів та спеціальних схем. Завдяки цим властивостям і застосуванню у сплавах для військової техніки, сурма вважається стратегічним металом.

