ЄС запропонує США партнерство щодо корисних копалин для боротьби з Китаєм, - Bloomberg

Євросоюз готовий підписати з США меморандум про взаєморозуміння.

Європейський союз має намір запропонувати США партнерство в галузі критично важливих мінералів. Такий крок спрямований на обмеження впливу Китаю.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела пише, що ЄС готовий підписати з США меморандум про взаєморозуміння з метою розробки "Дорожньої карти стратегічного партнерства" протягом трьох місяців.

Мета партнерства – спільно знайти способи отримання важливих мінералів, необхідних для більшості сучасних технологій, без залежності від Китаю. І США, і ЄС стали залежними від дешевих китайських мінералів, що дає Пекіну важелі впливу на них.

Меморандум пропонує ЄС і США вивчити спільні проекти з важливих мінералів і механізми підтримки цін. Він також рекомендує способи захисту від надлишку мінералів з інших країн та інших форм маніпулювання ринком. Тим часом, у пропозиції зазначено, що обидві сторони повинні побудувати надійні ланцюжки поставок.

Примітно, що в пропозиції ЄС також міститься вимога поважати територіальну цілісність один одного, додали джерела. Відносини США і ЄС зіткнулися з серйозними проблемами після того, як президент Дональд Трамп оголосив про бажання купити Гренландію.

Джерела назвали основні пункти пропозиції, яку ЄС підготував:

співпраця з метою забезпечення безпеки ланцюжків поставок і скорочення залежності, в тому числі шляхом розвитку міжнародних ринків преміум-класу і спільних зусиль з протидії будь-яким збоям;

поглиблення промислової та економічної інтеграції, в тому числі за допомогою спільних проектів;

взаємне звільнення від експортних обмежень щодо важливих мінеральних сировинних матеріалів;

співпраця в галузі досліджень та інновацій по всьому ланцюжку створення вартості;

обмін інформацією, в тому числі пр поставок і виявлення ризиків, а також спільна робота з підвищення прозорості ринку. Заходи щодо запобігання збоям можуть включати створення запасів або створення групи реагування ЄС-США;

співпраця в галузі експортних обмежень, що застосовуються до третіх країн.

Війна за корисні копалини - останні новини

Спроби уряду США забезпечити власних виробників і військових рідкісноземельними металами роблять Європу вразливою. Відсутність необхідних компонентів сильно гальмує процес переозброєння європейських армій.

Крім того, президент США Дональд Трамп планує запустити стратегічний проект вартістю 12 мільярдів доларів зі створення запасів критично важливих мінералів. Проект під назвою "Сховище" дозволить захистити виробників від перебоїв у постачанні критичних елементів.

