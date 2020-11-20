"Принаймні, я потраплю в рай", - прокоментувала модель "лайк" від Папи Римського.

Ватикан просить Instagram розслідувати, як "лайк", поставлений з офіційного аккаунта Папи Римського Франциска, опинився на еротичній фотографії бразильської моделі в шкільній формі.

Про це повідомляє Reuters.

"Лайк" з'явився на початку цього тижня на сторінці моделі Наталії Гаріботто в Instagram, у якої налічується 2,4 мільйона підписників. На фото вона одягнена в шкільну форму, її сідниці частково оголені.

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Після розголосу в ЗМІ "лайк" під фото прибрали, а представник Ватикану заявив, що Instagram зараз розглядає це питання.

Ватиканське джерело заявило, що, згідно з ранніми відомостями, "лайк" був поставлений не з Ватикану і поки незрозуміло, чи був зламаний аккаунт.

Варто зауважити, що всіма акаунтами Папи Римського в соціальних мережах керує бюро зв'язку. У нього 7,4 мільйона підписників в Instagram.

Сама Гаріботто з жартом прокоментувала інцидент.

"Принаймні, я потраплю в рай", - написала вона в Twitter.

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Автор: Денис Прядко