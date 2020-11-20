Ватикан просить Instagram розслідувати, як "лайк", поставлений з офіційного аккаунта Папи Римського Франциска, опинився на еротичній фотографії бразильської моделі в шкільній формі.
Про це повідомляє Reuters.
"Лайк" з'явився на початку цього тижня на сторінці моделі Наталії Гаріботто в Instagram, у якої налічується 2,4 мільйона підписників. На фото вона одягнена в шкільну форму, її сідниці частково оголені.
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Після розголосу в ЗМІ "лайк" під фото прибрали, а представник Ватикану заявив, що Instagram зараз розглядає це питання.
Ватиканське джерело заявило, що, згідно з ранніми відомостями, "лайк" був поставлений не з Ватикану і поки незрозуміло, чи був зламаний аккаунт.
Варто зауважити, що всіма акаунтами Папи Римського в соціальних мережах керує бюро зв'язку. У нього 7,4 мільйона підписників в Instagram.
Сама Гаріботто з жартом прокоментувала інцидент.
"Принаймні, я потраплю в рай", - написала вона в Twitter.
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