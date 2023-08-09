Такі люди можуть опинитися в зоні підвищеного ризику.

Людина, яка не спить тривалий час, наражається на серйозну небезпеку. Про це розповів доцент клінічної психології в Єльській школі медицини та член Американської академії медицини сну Джон Клайн, пише ladbible.

За його словами, мозок починає страждати вже через 24 години без сну. "Він намагається впоратися з тим, що не має можливості омолоджуватися, тому ми маємо підвищений рівень гормонів стресу, щоб підтримувати організм в активному стані", - пояснив він.

Гормони стресу підвищуються, щоб боротися з втомою, а також залишають людину з таким же рівнем когнітивних порушень, як у людини з вмістом алкоголю в крові 0,1. "Це означає, що ви можете опинитися в зоні підвищеного ризику", - каже Клайн, посилаючись на дослідження щодо підвищеного ризику автомобільних аварій після роботи в нічну зміну.

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У дослідженні, опублікованому в Journal of Sleep Research у 2016 році, групі чоловіків не давали спати протягом доби. Дослідники виявили, що ці люди, ймовірно, мали помилкові спогади через зниження когнітивних функцій.

Сертифікований клінічний психолог з питань сну Террі Кралле пояснив це тим, що у людини погіршується пам'ять, здатність приймати рішення та зорово-рухова координація.

Після 36 годин без сну людина відчуватимете "туманну пам'ять" та нездатність засвоювати інформацію або обробляти соціальні сигнали, каже психолог і директор Програми поведінкової медицини сну в Клівлендській клініці Мішель Дреруп. "48 годин - це вже екстремальна депривація сну", - каже він.

Тоді організм починає занурюватися в "мікросон", коли тіло відключається, а мозок вимикається на кілька секунд. На 72-й годині без сну починаються галюцинації, людина може почуватися нещасною. "Мозок бореться з бажанням вимкнутись, і це створить дуже вразливий емоційний стан", - додав експерт.

Наслідки неякісного сну

Президент Української асоціації медицини сну, кардіолог-сомнолог Юрій Погорецький пояснював, що постійне недосипання може зробити людину дратівливою та навіть призвести до депресії.

За його словами, люди з нестачею сну скаржаться на головні болі, мігрені, високий артеріальний тиск, порушення ритму і цукровий діабет.

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