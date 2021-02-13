Гроші підуть на утримання домашнього улюбленця.

У США бізнесмен з Нешвілла Білл Дорріс залишив у спадок своєму восьмирічному собаці Лулу п'ять мільйонів доларів.

Про це повідомляє телеканал WTVF.

Дорріс часто був у роз'їздах і залишав собаку породи бордер-коллі своїй сусідці Марті Бертон. Коли 84-річний чоловік помер, він заповів гроші собаці, а розпоряджатися сумою дозволив 88-річній Марті.

"Ця сума повинна забезпечити всі потреби Лулу", - сказано в його заповіті.

Таким чином Бертон не зможе використовувати ці гроші як їй заманеться. Що буде з грошима, коли Лулу помре, теж невідомо.

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Автор: Олег Давигора