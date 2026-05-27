Цілий грецький острів продається дешевше, ніж будинок у США: у чому підступ

Грецький острів Макрі виставлений на продаж. Ціна на ньому на аукціоні стартує з $286 тис.

Ця стартова ціна нижча за середню ціну будинку в США, яка становить $514 тис., пише New York Post. Але, звісно, для покупця є підступ. Той, хто стане власником Макрі, успадкує всі податкові борги острова, а це близько $23,2 млн.

Цей острів не зазнав впливу надмірного туризму, оскільки він абсолютно безлюдний. Однак так було не завжди, і 4 роки тому його навіть називали "перлиною корони" для міжнародних інвесторів. Острів позиціонувався як першокласне місце, в якому можна було б розвивати проекти для розкішного відпочинку з п’ятизірковим готелем і приватними віллами. Тоді за острів хотіли $9,2 млн.

Однак все пішло не за планом, і тепер острів виставлений на аукціон за значно нижчою ціною.

Особливості острова Макрі

Цей острів площею майже 100 га розташований в Іонічному морі, має порізану берегову лінію, чисту блакитну воду і сонячну погоду більшу частину року.

Він знаходиться в особливій охоронній зоні, а це означає, що будь-які пропозиції щодо забудови, які є одним з головних аргументів на користь придбання острова, будуть заборонені.

З огляду на це, острів може використовуватися лише в сільськогосподарських цілях і потребуватиме проведення електро-, водопостачання та каналізації.

