У Білорусі за 10 тисяч доларів продають ціле село (фото)

У Білорусі на продаж виставили ціле село під назвою Веселуха. Ціна становить всього 30 000 білоруських рублів (близько 10 530 доларів).

В оголошенні про продаж села йдеться про те, що село знаходиться у Вітебській області Білорусі. За 30 000 білоруських рублів покупець отримає три великі двори з будинками. Поруч розташовані ліс і річка.

Один з будинків має площу 43 м². У нього є шифер на даху, а всередині знаходиться піч.

Крім того, в оголошенні сказано, що в селі є колодязь і проведено електрику. Загальна площа земельної ділянки села становить 2 гектари. Продавець запевняє, що документи на всі три будинки в порядку.

Нагадаємо, що раніше Express писало, що в Іспанії продають занедбане село Канделаго. Воно розташоване на узбережжі Коста-да-Морте, звідки відкривається чудовий вид на море.

У 2021 році Канделаго продавали за 200 000 євро. Тепер ціна знизилася до 150 000 євро.

У матеріалі йдеться про те, що в Канделаго знаходиться близько десяти традиційних кам'яних будинків, хорреос (галісійські зерносховища, що використовуються для зберігання і консервування продуктів) і зарослі стежки. Село було покинуте протягом багатьох років після того, як з 1970-х років його населення почало скорочуватися.

Зараз Канделаго має великий потенціал для покупця. Видання зазначає, що це ідеальне місце для реконструкції та переробки під приватну резиденцію або туристичний об'єкт.

