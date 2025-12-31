Майже півтисячі шкіряних туфель XIX століття викинуло на берег: у чому загадка

Місцеві жителі згадали, що в минулі роки на цих пляжах знаходили схоже взуття.

На пляжі у Великій Британії таємничим чином викинуло сотні старих шкіряних туфель. Про це пише IFLScience.

Близько 200 чорних шкіряних туфель були виявлені 18 грудня некомерційною організацією Beach Academy під час проєкту з відновлення прибережних калюж на березі Огмор-бай-Сі в долині Гламорган, Південний Уельс. За останній тиждень їхня кількість зросла до 437, і тепер туфлі з'являються на Огморі і трьох інших прилеглих пляжах.

"Вони більше схожі на взуття минулих років, ніж на сучасні моделі, в основному це взуття дорослих чоловіків і дітей. Ми поступово витягаємо їх із зон прибережних калюж, де вони були втиснуті в осад або застрягли в камінні в рамках нашого проєкту з відновлення прибережних калюж. Ми й гадки не маємо, як довго вони там перебували! Упевнені, історій багато", - повідомили в організації.

Зазначається, що як не дивно, це не перший подібний випадок. Коментуючи пост, місцеві жителі пригадали, що в минулі роки на цих пляжах знаходили схоже взуття.

Незважаючи на те, що взуття десятиліттями плавало в морі, деякі екземпляри досі перебувають у напрочуд гарному стані. Судячи з їхнього дизайну, вважається, що взуття може датуватися XIX століттям, що добре узгоджується з історією про місцеву корабельну аварію. У заяві Beach Academy йдеться:

"Найбільш переконлива теорія полягає в тому, що взуття походить із затонулого корабля "Фролік", який близько 150 років тому натрапив на скелю Таскер-Рок і перевозив взуття та вантаж з Італії. Його викинуло вгору по річці Огмор, і час від часу воно з'являється, особливо коли відбувається ерозія берега річки".

Цікаво, що розташований у Брістольській затоці, приблизно за 3,2 кілометра від берега Огмор-бай-Сі, цей скелястий острів за останні десятиліття став причиною загибелі кількох кораблів. Він усіяний іржавими корпусами та уламками човнів, а також, імовірно, чималою кількістю черевиків.

